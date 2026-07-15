İrade Bizim, Zafer Bizim: 15 Temmuz Yürüyüşü - Son Dakika
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İrade Bizim, Zafer Bizim: 15 Temmuz Yürüyüşü

15.07.2026 15:19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendiğini, her adımın bağımsızlık kararlılığının nişanesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'nün düzenlendiğini belirtti.

Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen program kapsamındaki Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu ile sporcuların da bu anlamlı buluşmaya eşlik ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Atılan her adım; bağımsızlığımıza, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığımızın güçlü bir nişanesi oldu. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, kahraman gazilerimizin fedakarlığını daima minnetle anmaya ve milletimizin yazdığı bu demokrasi destanını aynı bilinç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Demokrasi, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrade Bizim, Zafer Bizim: 15 Temmuz Yürüyüşü - Son Dakika

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