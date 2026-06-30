İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 39 Gözaltı

30.06.2026 10:25
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İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen IŞİD operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı, yasadışı mescitler bulunuldu.

(İSTANBUL) İstanbul'un 4 ilçesinde ikisi yasa dışı mescit olmak üzere 43 ayrı adrese IŞİD operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büromuz koordinasyonunda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin 'yasa dışı dernek/ mescitte ders sohbet düzenledikleri,  fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları ve dini konular üzerine radikal söylemlerde bulundukları, yasa dışı mescide taban kazandırmak amacıyla davet/tebliğ çalışması yürüttükleri" belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonlara ilişkin açıklaması şöyle:

"İlimizde DEAŞ Terör Örgütü yanlısı faaliyet yürüten Taksici Muhammed (K) Orhan KÜÇÜK isimli şahsın DEAŞ terör örgütü yanlısı şahıslara sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal dernek/ mescitte ders sohbet düzenledikleri, müzahir kitleden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları ve bahse konu örgüt mensuplarının dini konular üzerine radikal söylemlerde bulundukları, illegal mescide taban kazandırmak amacıyla davet/tebliğ çalışması yürüttükleri, Devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu şeklinde söylemlerde bulunan şahıslara yönelik;"

İlimiz (4) farklı ilçede (2)'si illegal mescit olmak üzere toplamda (43) adrese ve (42) şahsın yakalanmasına yönelik 30.06.2026 günü gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde 39 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, ?50 adet 9.19 fişek, ?2 adet kesici/delici bıçak, ?1 adet drone, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur"

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Işid, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika

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