İstanbul'da Kaçak Cüzdan Operasyonu: 108 Bin 70 Cüzdan Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Cüzdan Operasyonu: 108 Bin 70 Cüzdan Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

14.08.2024 11:46
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait ürünlerin kaçak olarak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda ürünlerin Fatih'te 3 depoda saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 120 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Cüzdan Operasyonu: 108 Bin 70 Cüzdan Ele Geçirildi - Son Dakika

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