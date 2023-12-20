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İstanbul'da 40 Milyon Lira Değerinde Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 40 Milyon Lira Değerinde Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kaçak ilaçların bulunduğu iş yerleri ve depolar tespit edildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı ve 1 milyon 339 bin 80 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

İstanbul\'da 40 Milyon Lira Değerinde Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı
20.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 12:08
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İstanbul'da 2 ilçede yapılan operasyonda aralarında tüp bebek ve organ naklinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 40 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sultangazi ve Ümraniye'de yapılan operasyonda iş yeri ile depo olarak kullanılan adreslerde yurt dışından ülkeye kaçak yollarla getirilen özel saklama şartlarına uymayarak insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen ilaç ve çeşitli tıbbi malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Operasyon sonrasında 3 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, depolara gelen motorlu kuryelerin ilaçları alarak dağıtım yaptığını belirledi. Çalışmalarını tamamlanmasının ardından adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda ilaç ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 milyon 339 bin 80 adet hormon, streoid, testesteron, organ nakli, bağışıklık hastalıkları ile tüp bebek, düşük, diyabet ve epilepsi tedavilerinde kullanılan tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektör formda tıbbi ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 40 Milyon Lira Değerinde Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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