İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 110 Milyon Liralık Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 110 Milyon Liralık Ele Geçirildi

İstanbul\'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 110 Milyon Liralık Ele Geçirildi

Kadıköy ve Beykoz'da düzenlenen operasyonda, yasadışı yollarla getirilen 110 milyon lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2025 12:28  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADIKÖY ve Beykoz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla araç ve araç parçaları getirip satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenledi.2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 110 milyon lira olan kaçak yedek parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen yedek parçaları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi. Kadıköy ve Beykoz'da adresleri tespit edilen depolara 19 Aralık Perşembe ve 3 Ocak Cuma günleri iki operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lira olan 2 araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 araç farı, 96 araç lambası, 36 araç çamurluğu, 20 araç amortisörü, 78 araç kapısı ve 118 adet çeşitli araç yedek parçası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' suçlamasıyla başlatılan işlemler sürüyor.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Kadıköy, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 110 Milyon Liralık Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 110 Milyon Liralık Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.