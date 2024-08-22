İstanbul\'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık malzeme ele geçirildi

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(İSTANBUL)- İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 100 milyon liralık matkap seti, elektrikli testere, lokma seti, topuz kilit seti ve boru anahtarı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dünyaca ünlü markalara ait olduğu ve kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen matkap seti, elektrikli testere, lokma seti, topuz kilit seti ve boru anahtarı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen 405.877 adet malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon TL olduğu öğrenildi. Ürünlerin muhafaza edildiği depolara yapılan baskında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.