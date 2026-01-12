Okulların Tatil Edildiği İstanbul'da Sabah Saatlerinde Aralıklarla Hafif Kar Yağışı Gözleniyor

(İSTANBUL) Kar ve fırtına alarmı nedeniyle okulların tatil edildiği İstanbul'da aralıklarla hafif kar yağışı gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçları kent merkezindeki kritik noktalarda hazırda bekliyor. Metrobüs üst geçitleri gibi halkın yoğun kullanımındaki yerlerde tuzlama çalışması yapılıyor. İBB Trafik haritasına göre 08.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 civarında görünüyor.

İstanbul Valiliği dün akşam saatlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okulları bir gün süreyle tatil etmişti. Beklenen kar sabah saatlerinde Anadolu ve Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde kendini gösterdi.

Kent genelinde aralıklarla hafif kar araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçları kritik noktalarda hazırda bekliyor. Metrobüs üst geçitleri gibi halkın yoğun kullanımındaki yerlerde tuzlama çalışması yapılıyor. İBB Trafik haritasına göre 08.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 civarında görünüyor.

(SÜRECEK)