İbb: 11 Bin Personel, 3 Bin 492 Araç Sahada Alarmda, 378 İhbar Ulaştı, 630 Evsiz Misafir Ediliyor

(İSTANBUL) İstanbul'da gece saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı, sabah 05.00 itibarıyla İstanbul genelinde yeniden kuvvetlendi. Özellikle Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde kar sağanağı etkili oldu. Yağış Anadolu yakası çevresinde de sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklıkları -2 ile 2 derece arasında seyrederken, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinden itibaren ise yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 bin personelin, 3 bin 492 araç sahada alarmda olduğunu, şu ana kadar 378 ihbar ulaştığını ve 630 evsizin misafir edildiğini açıkladı.

AKOM alarmda

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 18 Ocak sabahı itibarıyla AKOM koordinasyonunda alarm durumuna geçti. Afet İşleri, Yol Bakım, İtfaiye, Zabıta, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları ve ilgili tüm birimlerden oluşan 16 kurum, sahadaki çalışmaları tek merkezden yönetiyor. İBB'nin kış şartlarıyla mücadele kapsamında sorumluluğundaki 4 bin 298 kilometrelik yol ağında çalışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, 11 bin 242 personel, 3 bin 492 araç ve iş makinesi, 370 bin ton tuz stoku ve 1.800 ton solüsyon kapasitesi ile ekipler sahada görev yapıyor. Gece ve sabah saatleri arasında 9 bin 807 ton tuz ve 122 ton solüsyon kullanıldı. İBB ekipleri gece boyunca ana yollarda solüsyon ve tuzlama çalışması yaptı. Saha ekipleri de vatandaşların yoğun olarak kullandığı, üst geçitler, acil servis önleri, metro ve metrobüs duraklarının giriş çıkışları ve kaldırımlarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Trafik yoğunluğu sabah arttı, ilerleyen saatlerde normale döndü

Sabah saatlerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı. Özellikle Avrupa Yakası'nda bazı ana akslarda yoğunluk yaşanırken, ekiplerin müdahaleleriyle trafik akışı kademeli olarak rahatladı, yüzde 50'li seviyelere düştü. Yetkililer, yaşanan yoğunluğun önemli nedenlerinden birinin kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması olduğunu vurguladı.

Yurttaşlar toplu taşımayı tercih etti

Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferlerinde genel olarak bir aksama yaşanmadı. Bazı tramvay hatlarında, özellikle T1 Bağcılar-Güneştepe mevkiinde, hat üzerinde kalan araçlar nedeniyle gecikmeler yaşandı. Yüksek kesimlerde ise İETT otobüs seferlerinde hava koşullarına bağlı gecikmeler ve iptaller görüldü. Sıkıntılı noktalara anında müdahalelerle ek seferler konuldu.

378 ihbar alındı

İBB Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi'ne toplam 378 ihbar ulaştı. Bunların büyük bölümü yol küreme ve tuzlama taleplerinden oluştu. En fazla ihbar Beykoz, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar ilçelerinden geldi.

630 evsiz misafir ediliyor

Soğuk hava koşulları nedeniyle yürütülen kış hizmetleri kapsamında; 630 evsiz vatandaş, İBB tesisleri ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. İBB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 11 Kasım'dan bu yana toplam 1.654 kişi barınma ve sağlık hizmetlerinden yararlandı. Veteriner Hizmetleri ekipleri ise sahipsiz sokak hayvanları için tedavi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.