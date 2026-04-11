Anka Haber Ajansı 11 Nisan Cumartesi Gündemi
Anka Haber Ajansı 11 Nisan Cumartesi Gündemi

11.04.2026 09:03  Güncelleme: 10:04
09.00 - Kadıköy'de "Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı" SODEM Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Litai Otel'de düzenlenecek İnsan Hakları Bağlamında İdari Yargının Güncel Sorunları başlıklı sempozyumun açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

10.30 - 15.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görev süresinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutukluluğunun 300'üncü günü nedeniyle CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı önünde yapılacak açıklamaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ NEVŞEHİR)

14.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATO Congresium'da "Ordu ve Siyaset Söyleşisi"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi'nin yeni genel merkezinin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

- ABD ile İran heyetlerinin ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başlaması bekleniyor. (ANKARA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına RAMS Başakşehir - Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor - Trabzonspor ve Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek. (İSTANBUL - ANTALYA - KAYSERİ)

Merkez Bankası, 2025’te 1 trilyon TL zarar etti Merkez Bankası, 2025'te 1 trilyon TL zarar etti
İbrahim Tatlıses’in yoğun bakımda bile öfkesi dinmedi Oğluna sert sözler İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımda bile öfkesi dinmedi! Oğluna sert sözler
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
