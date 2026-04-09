İstanbul'da Konut Seferberliği ve Kentsel Dönüşüm Destekleri Hız Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Konut Seferberliği ve Kentsel Dönüşüm Destekleri Hız Kazandı

09.04.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 3 milyon TL destek paketi başvuruları başladı, TOKİ kura çekimi 25 Nisan'da yapılacak.

Mega kent İstanbul için konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. TOKİ tarafından inşa edilecek Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da çekilecek kura çekimi için geri sayım devam ederken, kentsel dönüşüm için dev destek paketi devreye alındı. Bu kapsamda İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak '3 milyon TL destek' paketine başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve yüzde 0,69 faiz oranıyla verilecek. Dünya Bankası aracılığıyla verilecek yeni destek kredide bir yıl ödemesiz dönem fırsatı sayesinde, aynı anda taksit ve kira ödeme zorluğu ortadan kalkacak.

Proje kapsamında faiz indirimlerinden yararlanacak gruplar dört ana kategori altında toplandı: riskli yapı malikleri, orta ve düşük gelir grubu, şehit aileleri gibi sosyal gruplar ve enerji verimliliği kriterlerini karşılayanlar. Dört kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar toplamda yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.

Bu proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı. Vatandaşlar önce riskli kararı alacak, müteahhit ile anlaşacak ve e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

İstanbul özelinde Yarısı Bizden Kampanyası da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar riskli yapı kararı alanlar kampanyadan faydalanabilecek. Vatandaşlara toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. İstanbul'da 316 bin konut bu sürece dahil edildi.

Bakanlığın destek paketi kapsamında 3 milyon TL kredi kullanıldığında faiz ödemesi bankacılık sektörünün ortalamasının yüzde 18'inde kalıyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin 25 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Konut Seferberliği ve Kentsel Dönüşüm Destekleri Hız Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:17:49. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Konut Seferberliği ve Kentsel Dönüşüm Destekleri Hız Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.