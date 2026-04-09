İstanbul'da Konut Seferberliği ve Kentsel Dönüşüm Destekleri Hız Kazandı

Mega kent İstanbul için konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. TOKİ tarafından inşa edilecek Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da çekilecek kura çekimi için geri sayım devam ederken, kentsel dönüşüm için dev destek paketi devreye alındı. Bu kapsamda İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak '3 milyon TL destek' paketine başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve yüzde 0,69 faiz oranıyla verilecek. Dünya Bankası aracılığıyla verilecek yeni destek kredide bir yıl ödemesiz dönem fırsatı sayesinde, aynı anda taksit ve kira ödeme zorluğu ortadan kalkacak.

Proje kapsamında faiz indirimlerinden yararlanacak gruplar dört ana kategori altında toplandı: riskli yapı malikleri, orta ve düşük gelir grubu, şehit aileleri gibi sosyal gruplar ve enerji verimliliği kriterlerini karşılayanlar. Dört kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar toplamda yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.

Bu proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı. Vatandaşlar önce riskli kararı alacak, müteahhit ile anlaşacak ve e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

İstanbul özelinde Yarısı Bizden Kampanyası da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar riskli yapı kararı alanlar kampanyadan faydalanabilecek. Vatandaşlara toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. İstanbul'da 316 bin konut bu sürece dahil edildi.

Bakanlığın destek paketi kapsamında 3 milyon TL kredi kullanıldığında faiz ödemesi bankacılık sektörünün ortalamasının yüzde 18'inde kalıyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin 25 Nisan'da yapılacağını duyurdu.