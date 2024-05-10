İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul\'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu. Sağanak yağışın, Silivri ve Çatalca ilçeleri dışında kuvvetli olması bekleniyor. Halkın ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10.05.2024 15:09
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(İSTANBUL) - İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışla ilgili bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği, sağanak yağışın, Silivri ve Çatalca ilçeleri dışında kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerimizde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

VALİLİK UYARDI

Yağış ve fırtınayla ilgili İBB'ye bağlı AKOM da sabah saatlerinde uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışla ilgili bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan uyarıya göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çatalca ve Silivri çevreleri hariç) yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sarı renkli uyarıya göre, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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