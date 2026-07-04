İstanbul'da Kuvvetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi, birçok ilçede su baskını meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Şişli, Sultangazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta kuvvetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı.

Zincirlikuyu'daki alt geçitte yaşanan su taşkınında bazı araçlar mahsur kaldı.

Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf yolda biriken suyu rögar kapaklarını kaldırarak tahliye etmeye çalıştı. Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde de rögardan taşan sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Mecidiyeköy Meydanı'nda araçlar tekerleklerine kadar ulaşan su içerisinde ilerlemek zorunda kaldı. Yağmurun ve taşan rögarın etkisiyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

Fulya Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü suyla dolan yolda aracını kurtarmaya çalıştı. Yayla Mahallesi'nde de bir motosiklet suya kapılarak metrelerce sürüklendi.

Akar Caddesi'nde istinat duvarından yoğun şekilde yola dökülen su dikkati çekti. Dolmabahçe Tüneli'nde de trafik akışı su taşkını nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.

Şişli'de suyla kaplanan yolda mahsur kalan taksi kurtarıldı

Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde yağmur suları Çiftecevizler Parkı'nın yanındaki yolu kısa sürede göle çevirdi. Su seviyesinin araçların tekerleklerini aşacak yüksekliğe ulaştığı yolda ilerleyemeyen bir taksi mahsur kaldı.

Taksi sürücüsü, diz seviyesine ulaşan suda kapıyı açarak araçtan çıkarken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sürücünün güvenli alana çıkmasına yardım etti. Taksi, başka bir ticari aracın yardımıyla su birikintisinden çıkarıldı.

Beşiktaş'ta suyla dolan alt geçitte 3 araç mahsur kaldı

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan alt geçitte yükselen su nedeniyle 3 araç yolda mahsur kaldı.

Araçların çevresini kaplayan su nedeniyle sürücüler ilerleyemezken trafikte aksama yaşandı. Güzergahı kullanan İETT otobüsleri yolda ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu.

Sultangazi'de de yollarda biriken sular kaldırım boyunu aştı, bazı araçların tekerlekleri su altında kaldı.

Fatih Kapalı Çarşı'nın bir bölümünde de yağmur suyu birikintisi oluştu, esnaflar suyun dükkanlarına girmemesi için çaba sarf etti.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda da rögardan taşan suyun yüksekliği dikkati çekti. Yola taşan sular, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bostan Mahallesi'nde de yağışın etkisiyle sürüklenen bir buzdolabı, park halindeki araca zarar verdi.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış aralıklarla etkili oldu.

Çekmeköy'de tıkanan rögarı bir vatandaş, sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

Kadıköy'de bir sitenin otoparkı da yağışın etkisiyle sular altında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, yağışa ilişkin gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) takip eden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kentteki bazı noktalara yaklaşık 45 dakika içerisinde ortalama 40 ila 57 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Sahadaki toplam 5 bin 772 personel ve 2 bin 35 araçla 267 noktada müdahalede bulunduklarını aktaran Aslan, "Saat 18.00 itibarıyla hayat tamamen yağış açısından normale dönecek diye bekliyoruz. Bir yerde ağaç devrilmesi, göllenme veya bir problemle karşılaştığınızda 153 üstünden İstanbul Büyükşehir Belediyesini bilgilendirirseniz tüm ekiplerimizle beraber anında müdahale edeceğiz." ifadelerini kullandı.