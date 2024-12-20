İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.