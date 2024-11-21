İstanbul'da Lodosun Ardından Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Lodosun Ardından Sağanak Yağış Etkili Oldu

İstanbul\'da Lodosun Ardından Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. Sarıyer'de bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları yürüyüş yapmayı tercih etti. Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

21.11.2024 14:49  Güncelleme: 15:42
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Emir EFE BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - METEOROLOLİNİN uyarıları sonrası şiddetili lodosun ardından sağanak yağış başladı. Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış sırasında kimi balık tuttu; mkimileri de yürüyüş yağmayı tercih etti.

Meterolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodosun etkili olmasının ardından öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı. Sarıyer'de etkili olan sağanak yağışta kimileri balık tutumayı kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstündeki kara bulutlar kameraya yansıdı. Bağcılar'da ise öğle saatlerinde başlayan yağış bir anda etkisini artırdı. Yağış alan noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara bazıları ağaç altlarına bazıları da üst geçit altına sığındı.Sağanak yağmurun etkisiyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Hızlarını düşürmek zorunda kalan sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Lodosun Ardından Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

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