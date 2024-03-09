İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"da aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.
Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Mahzen-7 Operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını modernize etmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi. Toplamda 25 taksi durağı prefabrik yapılarla yenilenecek.
Bartın'ın Kurtköy köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Necmi G. idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile Erol A. yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada sürücü Necmi G. hayatını kaybederken, 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yetkililer, olayla ilgili incelemelerde bulundu.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı. Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında, sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla kurulan merkezde, 75 boz ayı bulunuyor. Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edilen 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.
Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye Erişilebilirlik Belgesi takdim etti. Bu belgeyi alan hastane, Düzce'de bu belgeye sahip olan 7. kurum oldu.
2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis üyeleri son toplantılarını gerçekleştirdi. İGM Başkanı Fazlı Koç, 5 yıllık süreçte yapılan çalışmalara değinerek, yeni meclis üyelerine başarılar diledi.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi yaptıran aileye sembolik hediye verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir'e ziyaret gerçekleştirdi. Elitaş, AK Parti'nin başarılarından bahsederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacaklarını belirtti. Elitaş ayrıca, parti içindeki sadakatsizliklere de değindi.
Sizin düşünceleriniz neler ?