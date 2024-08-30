İstanbul'da metrobüs kazası: 6 kişi daha gözaltına alındı

Güncel

(İSTANBUL)- İstanbul'da metrobüs hattının Yenibosna- Sefaköy arasında dün sabah yaşanan ve 1 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasıyla ilgili 6 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.

Kazayla ilgili dün 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan bir metrobüs şoförü ve bir yol bakım aracı şoförü, bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili hem İETT'nin hem savcılığın soruşturması devam ederken, 6 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Emniyet yetkilileri, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, yol bakım onarım müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Asfalt yenileme çalışmalarının devam ettiği metrobüs hattının Yenibosna-Sefaköy arasında meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili İETT de bir açıklama yapmış, şu ifadelere yer vermişti:

"29 Ağustos 2024 Perşembe günü, metrobüs hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır.

"Kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır"

İlk incelemelere göre kaza sebebinin; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır. Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz."