İstanbul'da Metrobüs Yangını

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İstanbul'da bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken yangın İETT personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.