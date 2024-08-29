İstanbul'da Metroda Yabancı Uyruklu Çocuğa Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğa saldırıda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metroda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan kişiyle ilgili görüntülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirtti.

Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı- Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiğinin, çocuğa şiddet uygulayan kişinin ise 41 yaşındaki D.A. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheli şahıs bugün gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.