İstanbul\'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

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İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metro hattında ilginç bir durum yaşandı. Metrodaki yürüyen merdivenler ve asansör devre dışı kaldı.

METROLARDA YÜRÜYEN MERDİVENLER DURDU

Sorunun kaynağı merak edilirken, Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Metro İstanbul, elektrik kesintisi nedeniyle arızanın yaşandığını belirtti.

SORUNUN KAYNAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda; 43 adet yürüyen merdiven, 1 adet asansör, devre dışı kalmıştır. Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar devam etmektedir."