İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu - Son Dakika
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İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

İstanbul\'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda gündüz saatlerinde yürüyen onlarca yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Metro İstanbul, sorunun kaynağının yaşanan elektrik kesintisi olduğunu belirtti.

14.02.2025 21:05
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İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metro hattında ilginç bir durum yaşandı. Metrodaki yürüyen merdivenler ve asansör devre dışı kaldı.

METROLARDA YÜRÜYEN MERDİVENLER DURDU

Sorunun kaynağı merak edilirken, Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Metro İstanbul, elektrik kesintisi nedeniyle arızanın yaşandığını belirtti.

SORUNUN KAYNAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda; 43 adet yürüyen merdiven, 1 adet asansör, devre dışı kalmıştır. Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar devam etmektedir."

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

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Son Dakika Güncel İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Sagdic:
    aha imamogluna saldırın. elektrik keesilmis 7 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    abdestsizler çoğaldı şaşırmıyoruz artık istanbulun durumuna 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu - Son Dakika
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