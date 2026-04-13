İstanbul'da Mezarlıklara Kamera Zorunluluğu

13.04.2026 13:32  Güncelleme: 15:00
(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, mezarlıklarda hırsızlık ve tahribatın önlenmesi için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Yazıda, mezarlık giriş çıkışlarına, kör noktalara 7/24 çalıs¸an yu¨ksek c¸o¨zu¨nu¨rlu¨klu¨ kamera kurulmasını istedi.

İstanbul Valiliği, il genelindeki mezarlıklarda güvenliğin artırılması için talimat yazısı yayımladı. Valilik, hırsızlık, tahribat ve kabirlerin korunması vatandaşların da huzur içinde ziyaretlerini yapabilmesi için gönderdiği yazıda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun kapsamında mezarlıkların tespiti, kurulması ve işletmesinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatılarak mezarlıkların tahrip edilemeyeceği, kirletilemeyeceği ve amacı dışında kullanılamayacağı belirtildi.

Valiliğin gönderdiği yazı şöyle:

"I·limiz sınırları ic¸erisinde bulunan mezarlıklarda; kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve digˆer asayis¸ olaylarının o¨nlenmesi, vatandas¸larımızın huzur ic¸erisinde ziyaretlerini gerc¸ekles¸tirmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına gerek duyulmus¸tur."

5216 Sayılı Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi Kanunu'nun Bu¨yu¨ks¸ehir ve ilc¸e belediyelerinin go¨rev ve sorumlulukları bas¸lıgˆı altında bulunan 7. maddesinin (s) fıkrasında 'Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, is¸letmek, is¸lettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yu¨ru¨tmek' I·limizde Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesinin go¨rev alanındadır.

3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunu'nun Korunma bas¸lıgˆı altında bulunan 2. maddesinde 'Mezarlıklar ve s¸ehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya bas¸ka herhangi bir s¸ekilde park, bahc¸e, meydan, otopark, c¸ocuk parkı, yes¸il alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dıs¸ında hic¸ bir amac¸ ic¸in kullanılamaz.' denilmektedir.

Bu dogˆrultuda, I·limiz ve ilc¸elerimizde bulunan tu¨m ana mezarlık giris¸ ­c¸ıkıs¸ları ile ko¨r noktalara 7/24 esasına go¨re c¸alıs¸an yu¨ksek c¸o¨zu¨nu¨rlu¨klu¨ kamera kurulması, gece go¨ru¨s¸ o¨zelligˆi olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gu¨n ic¸erisinde faal hale getirilmesi, ­Kamera kayıtlarının 30 gu¨n su¨reyle muhafaza edilmesi, aydınlatmaların yetersiz oldugˆu yerlerde gerekli du¨zenlemelerin yapılması kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi..."

Yazı İBB, 39 ilçe kaymakamlığı, belediyeler ve ilgili kurumlara gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Hırsızlık, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
