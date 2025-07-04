İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun Büyükçekmece mevkisinde, Ankara istikametinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 KN 5535 plakalı otomobille, İlhan Göktaş idaresindeki 34 EBY 629 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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