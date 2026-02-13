İstanbul'da Müstehcen İçerik Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Müstehcen İçerik Operasyonu

13.02.2026 11:31
25 kişi ve 2 şirkete yönelik yapılan operasyonda 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasaklı platform üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri ve bu gelirleri akladıkları iddia edilen 25 kişi ve 2 şirkete yönelik 8 ilde operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 300 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Onlyfans isimli internet sitesi üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri ve bu gelirleri akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, söz konusu platformun "kamu ahlakına" ve "Türk aile yapısına" uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Haziran 2023 tarihli kararıyla erişime engellendiği hatırlatıldı. Platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak kullanıcıları ücret karşılığı özel içeriklere yönlendirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri gelirlerle taşınır ve taşınmaz mal, araç, bitcoin ve altın aldıkları, banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları; suçtan elde edilen gelirleri yatırım araçları üzerinden değerlendirerek akladıklarına ilişkin kuvvetli emareler bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve şirketlere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu; şirketlerin sermaye piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL, toplam mal varlığı değerinin ise yaklaşık 300 milyon TL olarak değerlendirildiği bildirildi.

İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 il ve ilçede 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

