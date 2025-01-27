İstanbul'da NARKOKAPAN-10 Operasyonu: 213 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da NARKOKAPAN-10 Operasyonu: 213 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 'NARKOKAPAN-10' operasyonunda, 213 şüpheli yakalanırken, 25 kilogram bonzai ve 1.260 uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

27.01.2025 08:58
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İSTANBUL'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 'NARKOKAPAN-10' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 213 şüpheli yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen 'NARKOKAPAN-10' operasyonu kapsamında 213 şüpheli yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

197 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda; 213 zehir taciri yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

YERLİKAYA POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Yerlikaya paylaşımında operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti. Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da NARKOKAPAN-10 Operasyonu: 213 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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