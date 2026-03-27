İstanbul'da Nevruz Etkinliklerine Operasyon
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Nevruz Etkinliklerine Operasyon

27.03.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevruz etkinliklerinde PKK/KCK propagandası yapan 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Kck, PKK

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 08:37:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.