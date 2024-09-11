İstanbul\'da Okul Servis Denetimleri

Güncel

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler bugün de devam etti.

Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde denetim noktası oluşturuldu.

Öğrencileri taşıyan servisler tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri kontrol edildi.

Evrakı eksik olan sürücülere ceza yazılırken öğrencilere de emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.