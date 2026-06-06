İstanbul'da Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Ormanlara Giriş Yasaklandı

06.06.2026 09:01
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İstanbul Valiliği, 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arası ormanlık alanlara girişi yasakladı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026- 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır. İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026- 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında köy/ mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ), enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli Hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların belirlediği şekilde idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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