İstanbul'da ormanlık alanda seyir halinde olan aracın ön camına yılan düştü.
Ormanlık bölgede geçen hafta perşembe günü aracıyla ilerlerken ön cama aniden bir yılanın düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, aracın sileceklerini çalıştırmasına rağmen yılandan kurtulamadı.
Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün, "Arabamın camına yılan düştü. Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bağıracağım, imdat" dediği anlar görüntülerde yer aldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Ormanlık Alanda Aracın Camına Yılan Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?