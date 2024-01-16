 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması TJA içerisinde örgütle bağını kesen, uzaklaşan şahısları örgüte yeniden kazandırmak amacıyla hareket ettiği belirlendi. Operasyonlar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul\'da PKK\'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
16.01.2024 - 11:05,
Abone Ol

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 25 şüphelinin terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması TJA içerisinde örgütle bağını kesen, uzaklaşan şahısları örgüte yeniden kazandırmak amacıyla hareket ettiği belirlendi.

Mevcut durumdaki müzahir kitleyi de örgütlenme faaliyetleriyle harekete geçirip zayıflayan örgütsel faaliyetleri yeniden oluşturmayı, taban desteğini arttırmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirmeyi amaçladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul'un 11 ilçesi ile 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement