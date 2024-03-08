İstanbul\'da Polisler Kadın Acil Destek Uygulaması ve Kadın Hakları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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İstanbul'da polis ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kentin birçok noktasında kurulan stantlarda vatandaşlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve kadın haklarına ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kent genelinde kadın haklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda görevli polis memurları, Kadıköy İskele Meydanı, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Fatih Eminönü Meydanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında kurulan stantlarda kadına yönelik şiddete ilişkin bilgilendirme yaptı.

Hukuki hakları konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan polis memurları, kadınlara KADES'in hangi amaçla ve ne şekilde kullanılabileceğini anlattı, uygulamayı cep telefonlarına yüklemek isteyenlere yardımcı oldu.

KADES uygulamasını anlatan broşürler de dağıtan polis memurları, kadınlara karanfil verdi.

Eminönü Meydanı'nda polislerin bilgilendirdiği Merve Gürcan, kadınlara her gün çiçek dağıtılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, uygulama için teşekkür etti.