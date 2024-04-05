İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı - Son Dakika
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İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

İstanbul\'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

İstanbul'da ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı. Kent genelindeki camilere akın eden İstanbullular, Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet başta olmak üzere camilerde namazlarını eda etti. Bazı camilerde kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldı.

05.04.2024 13:51
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İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

"On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet başta olmak üzere kentteki camiler, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Namaz için camilere gelen vatandaşlardan bazıları, iç kısmın dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namazlarını eda etti.

Bazı camilerde kadınların da kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı - Son Dakika

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