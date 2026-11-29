İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler, ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araçlarıyla yavaş ilerledi.

Anadolu Yakası'nda, Üsküdar'daki Salacak sahilinde bazı vatandaşlar, elverişsiz hava koşullarına rağmen aileleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde balık tuttu.

Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş ve Sarıyer'de yürümek için vatandaşlar sahili tercih etti.

Sarıyer'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar sahile vurdu.

Bazı seferler yapılamadı

Şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Şehir Hatlarının Beykoz-Sarıyer, Heybeliada-Maltepe, Çengelköy-Kabataş, Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı seferlerinde bazı iptaller yaşandı.

"TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferler yapılamadı.