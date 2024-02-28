İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor

İstanbul\'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

28.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor - Son Dakika
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