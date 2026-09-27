İstanbul'da sağanak etkili oldu, Sultangazi'de iş yeri ve evleri su bastı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak etkili oldu, Sultangazi'de iş yeri ve evleri su bastı

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AKOM uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu. Caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı; Sultangazi'de iş yeri ve evleri su bastı, D-100'de hasarlı kazalar meydana geldi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken bazıları metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

D-100 kara yolundaki su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye ve Çekmeköy'de de yağış etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağanak yüzünden sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA
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