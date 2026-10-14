İstanbul\'da sağanak Sarıyer ve Kağıthane\'de cadde ve sokakları su altında bıraktı

İSTANBUL'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokakları su bastı. Bazı noktalarda yollar göle dönerken, suyun içinde kalan araçlar ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler motosikletlerini iterek ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yolların suyla kaplanması sonucu araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, motosiklet sürücüleri de suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.

MOTOSİKLETLERİNİ İTTİREREK İLERLEDİLER

Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı motosiklet sürücüleri, suyla kaplanan yollarda ilerleyemeyince motosikletlerinden indi. Sürücülerin motosikletlerini iterek ilerlemeye çalıştığı görüldü.