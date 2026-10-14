İstanbul\'da sağanak su baskınlarına neden oldu, Beykoz\'da 2 yaralı bildirildi

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı, yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar, alt geçitler ve tüneller göle döndü. Su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı araçlar da güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarına sığınırken, toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu.

Avcılar'da bir kişi yağış sebebiyle kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, hastaneye götürüldü.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'ndeki bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçedeki Tavukçu Deresi sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi.

Beykoz Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorlandı.

Sağanağın etkisiyle Eyüpsultan Belediyesi'nin önündeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik durma noktasına geldi. Çöken yolda mahsur kalan bir servis aracı kurtarıldı.

Kemerburgaz'da suyla dolan bazı sokaklar ulaşıma kapandı

Kemerburgaz'da birçok cadde ve sokak suyla doldu. Bazı sokakların yoğun yağış dolayısıyla ulaşıma kapanması sebebiyle araçlar geri giderek bölgeden uzaklaştı.

Kemerburgaz'dan Ayazağa istikametine giden ve yağış dolayısıyla oluşan çamura batan bir tır için kurtarma çalışması yapıldı. Bölgede bazı otomobiller de su birikintileri sebebiyle arızalandı.

Göktürk-Kemerburgaz arasındaki yolları da su bastı. İstanbul Caddesi başta olmak üzere birçok yolda trafik durma noktasına geldi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 2. Kuyu Sokak ise sağanak nedeniyle çamurla kaplandı. Sokakta 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler güçlükle okuldan çıkabildi.

Kağıthane'de de su seviyesi yükselen yollarda bazı araçların yolda kaldığı, bazı iş yerlerini de su bastığı görüldü. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu tahliye etmek için mesai harcadı.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir binanın zemin katında su birikmesi sebebiyle elektriklerin kesildiği bildirildi.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta rögarlar taştı

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçlar su birikintisini aşmakta zorlanırken tünelde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı araçlar suların içinde kaldı. Su seviyesinin zemin katta bulunan bir dairenin penceresini aştığı görüldü.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan rögarlar yağış nedeniyle taştı. Suyla dolan yoldan karşıya geçmek isteyenler zor anlar yaşadı. Sıracevizler Caddesi'nde ise suyla dolan yolda mahsur kalan bir aracın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Beykoz Çamlıbahçe Mahallesinde yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler iptal edildi.

Ayrıca, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da seferler Eminönü-Eyüpsultan Devlet Hastanesi istasyonları arasında yapılıyor.