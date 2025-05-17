İstanbul'da Sağanak Yağış ve Fırtına Etkili Oldu

(İSTANBUL)- İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kısa süreli fırtına, kent genelinde zaman zaman etkili oldu. AKOM'un verilerine göre en yüksek yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedildi, bölgede metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gün boyunca sahada görev alarak su baskını ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara müdahale etti. Altunizade ve Mahmutbey alt geçitlerinde su tahliye çalışmaları yapılırken, çeşitli noktalarda devrilen ağaçlar nedeniyle 4 araçta hasar oluştu. Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), yağışların akşam saatlerinde etkisini azalttığını ancak 18 Mayıs sabahından itibaren yerel sağanakların yeniden görülebileceğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olması ve uyarıları takip etmesi istendi.

AKOM'un verilerine göre en yüksek yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedilirken, bölgeye metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü belirtildi.