İstanbul\'da sahibinden kaçan inek, otoyolda yakalandı

İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye AKP yönetimi döneminde ve kendi dönemlerinde yapılan denetimlerle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, İBB'nin denetim sayısının arttığını ve şeffaf ve dürüst bir yönetim örneği olduklarını belirtti.