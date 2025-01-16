İstanbul'da Sahte İçki Faciası

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
Olay
Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
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