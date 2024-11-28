İstanbul'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 3 Ölü, 3 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 3 Ölü, 3 Gözaltı

İstanbul\'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 3 Ölü, 3 Gözaltı

İstanbul'da sahte içki içen 9 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ve yapılan operasyonlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

28.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:26
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İstanbul'da sahte içki içtikleri için zehirlenen 9 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayın ardından konuyla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında sahte içki sattığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 9 kişi zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastanelerde tedavi altına alındı ancak 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden temin ettikleri belirlendi.

Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı. Şüphelinin motosikleti ve ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan 6 anason, çok sayıda üzerinde bandrol bulunmayan kaçak puro ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 3 Ölü, 3 Gözaltı - Son Dakika

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