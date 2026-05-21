İstanbul'da Sahte Pırlanta Operasyonu: 38 Tutuklama
İstanbul'da Sahte Pırlanta Operasyonu: 38 Tutuklama

21.05.2026 16:37
İstanbul'daki sahte pırlanta operasyonunda 83 şüpheliden 38'i tutuklandı, 45'i serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte pırlanta operasyonunda gözaltına alınan 83 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerince 15 Mayıs'ta "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma", "kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olmak" suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 45 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonda ele geçirilen pırlantalar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde bulunan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü katında sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapılarak haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli hakkında "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma", "kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de 300 emniyet personeli ve 40 vergi müfettişinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli yakalanmıştı.

Devam eden çalışmalarda 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Aramalarda ise 2 milyar 500 milyon lira değerinde yurt dışından kaçak yollarla satışa arz edilmek üzere Türkiye'ye getirilen pırlanta ve değerli taş ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmişti.

