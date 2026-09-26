İstanbul'da sermaye piyasası soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da sermaye piyasası soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

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İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı; böylece daha önce tutuklanan 2 şüpheliyle birlikte 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmış oldu. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 2'si daha önce tutuklanan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik'in tutuklanmasına karar verdi. Daha önce tutuklanan Enis Bulut ve Burak Gökçe'yle birlikte 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmış oldu.

Diğer iki şüpheli Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Dün, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 45'e ulaşmıştı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin, "Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Enis Bulut, Burak Gökçe, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik tutuklama, Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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