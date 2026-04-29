İstanbul'da servis altında kalan 5 yaşındaki Metehan'ın ailesi adalet istiyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Mayıs'ta, 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, ağabeyini karşılamak için dedesiyle beklerken okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Özlem Kirazlı, hostesin görevini yapmadığını ve şoförün yola bakmadığını belirterek, bilirkişi raporunda hostesin yer almadığını ve ailenin suçlandığını söyledi. Baba Ali Kirazlı, kendi babası da dahil olmak üzere kusurlu herkesten şikayetçi oldu. Aile, okul yönetiminin kazadan 1 ay sonra aynı servis şirketiyle sözleşme imzalamasına tepki gösterdi. Şoför 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı, iddianame 10 ay sonra hazırlandı ve ilk duruşma 6 Ekim 2026'ya verildi. Avukat Melis Gümüştekin, bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu, rehber personelin yükümlülüklerinin göz ardı edildiğini belirtti.