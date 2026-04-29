İstanbul'da servis dehşeti: 5 yaşındaki Metehan'ın ölümünde ihmal iddiası

29.04.2026 12:06
Okuldan dönen ağabeyini karşılamak için dedesiyle bekleyen 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti. Aile, iddianamenin geç hazırlandığını ve bilirkişi raporunda eksiklikler olduğunu belirterek, hostes ve şoförün ihmali olduğunu iddia etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, ağabeyini karşılamak için dedesiyle beklerken okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Özlem Kirazlı, hostesin görevini yapmadığını ve şoförün yola bakmadığını belirterek, bilirkişi raporunda hostesten bahsedilmediğini ve ailenin suçlandığını söyledi.

Olay, saat 16.30'da 5'inci Levent Mimar Sinan İlkokulu önünde gerçekleşti. Metehan, ayakkabılarını bağlamak için eğildikten sonra otururken servis şoförü M.K. (63) tarafından fark edilmedi. Ağır yaralanan Metehan, hastanede kurtarılamadı. Adli Tıp raporunda iç kanama sonucu öldüğü belirtildi.

Şoför tutuklandı ancak iddianame hazırlanmadığı gerekçesiyle 5 ay sonra serbest bırakıldı. İddianame 10 ay sonra hazırlanırken ilk duruşma 6 Ekim 2026'ya verildi. Anne Kirazlı, oğlunun sırtında teker izlerini gördüğünü ve kazadan önce servis şirketinden şikayetçi olduklarını ifade etti. Ayrıca, okul yönetiminin kazadan 1 ay sonra servis şirketiyle sözleşme yenilediğini öğrendiklerini belirtti.

Baba Ali Kirazlı, olayda birden fazla sorumlu olduğunu ve adil yargılama istediklerini söyledi. Ailenin avukatı Melis Gümüştekin ise bilirkişi raporunun eksik olduğunu, rehber personelin yükümlülüklerinin göz ardı edildiğini ve şoförün olası kastının değerlendirilmediğini belirtti.

