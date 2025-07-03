İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı

03.07.2025 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 5-12 Temmuz arası sıcaklık 34 dereceye yükselebilir. Vatandaşlar dikkatli olmalı.

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, istanbul, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayet İstanbul’da öldürüp Nevşehir’e gömmüşler Kan donduran cinayet! İstanbul'da öldürüp Nevşehir'e gömmüşler
İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı
Netanyahu’nun oğlu korkudan adını değiştirmiş Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş
Mersin’de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu 2 kişi aranıyor Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
MHP’li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi “Bahçeli“ olarak değiştirildi MHP'li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi "Bahçeli" olarak değiştirildi
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev 15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü

20:54
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
20:32
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
18:57
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:40
Orman yangınında alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
Orman yangınında alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
09:28
Survivor’dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
09:23
Icardi dönmüyor Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
09:06
Lüks araç hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi
Lüks araç hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi
08:58
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
08:51
Kılıçdaroğlu’nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
08:50
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 22:13:10. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.