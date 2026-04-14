İstanbul\'da Silah Ticareti Operasyonu

İstanbul'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.Ö'nün (46) yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Sultangazi'de belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda, A.Ö'nün yanı sıra M.T. (45) ile Ö.T. (39) de gözaltına alındı.
Söz konusu adresteki aramalarda, 91 ruhsatsız tabanca ve 205 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
