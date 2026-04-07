İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."