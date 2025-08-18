İstanbul\'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

İSTANBUL'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklama istemiyle Ersan Diamond olarak bilinen Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyoda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez ve iki avukatında aralarında bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan 14 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle, Ersan Gülmez'in aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.