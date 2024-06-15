İstanbul'da Su Sporları Merkezleri Açılıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her iki yakası da denizlerle çevrili İstanbul'u, su sporları merkezi haline getiriyor. 5 yeni su sporları merkezi daha sporculara tahsis ediliyor. Daha önce Haliç Su Sporları Merkezi'ni şehre kazandıran ve burada uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan İBB, sporcuları ve kulüpleri desteklemeye devam ediyor.

İBB kano, kürek ve yelken kulüpleri için yeni spor alanlarını hizmete sunuyor. Her iki yakası da denizlerle çevrili İstanbul'u, su sporlarının kalbi yapacak projeler şehre kazandırılırken, sporcular ve kulüpler destekleniyor. İlk kez 2023 yılında Haliç Su Sporları Merkezi'nin yapımını tamamlayarak kulüpler ve sporcuların hizmetine sunan İBB, şehrin farklı noktalarında butik ölçekli yeni su sporları merkezlerini açtı. İBB Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün koordinesinde İBB Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yeni açılan merkezler; Bakırköy Florya, Kadıköy Bostancı, Beyoğlu Örnektepe ve Tuzla kıyılarında sporcuları bekliyor. Avcılar Denizköşkler sahilindeki merkezin ise yapımı devam ediyor. İBB, bu projeleri hayata geçirirken; sportif olarak denizlerin en iyi şekilde kullanılması, su sporlarında geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlanması ve İstanbul'un su sporlarında hak ettiği yere ulaşması amacını taşıyor.

İBB'den yapılan yapılan açıklamaya göre, kano ve kürek kulüpleri tarafından antrenman amaçlı kullanılabilecek yeni merkezler; soyunma alanları, duş kabinleri, idari alanlar ve kano-kürek depolama alanlarından oluşuyor. Her merkezin 30 adet ekipman depolama kapasitesi bulunuyor. Bulundukları bölgelerdeki su sporları kulüpleri ve sporcuların her gün ekipman taşıma ve bu ekipmanları suya indirme sorunlarını ortadan kaldıracak olan merkezler, hem ekonomik olarak hem de zamandan tasarruf sağlayarak sporcuların suda daha fazla zaman geçirmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

"Temiz ve güvenli alanlar"

İstanbul'da kano, kürek ve yelkende 60 kulübün 4 bin 380 sporcusu faal olarak spor yapıyor. Bunlardan 13 spor kulübünden 570 sporcu İBB'nin Haliç Su Sporları Merkezi'ni, 3 kulübün 140 sporcusu ise Bostancı Su Sporları Merkezi'ni kullanıyor. Baraka tipi alanlarda ekipmanlarını muhafaza eden birçok kulübün sporcusu, İBB'nin İstanbul'a kazandırdığı su sporları merkezleriyle birlikte modern, temiz ve güvenli alanlara kavuşmuş olacak. Bostancının ardından Tuzla ve Florya sahilleri ile Örnektepe'deki tesisler de tamamlanarak kulüplere hizmet vermeye hazır hale getirildi. Avcılar Su Sporları Merkezi'nin de tamamlanması ile birlikte daha fazla sporcuya hizmet verilecek. İBB, önümüzdeki günlerde alanı müsait olan ve kulüplerin ihtiyaç duydukları kıyı şeritlerinde yeni merkezler yapmaya devam edecek.