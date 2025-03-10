İstanbul'da Şubat Ayında Meyve ve Sebze Tüketimi Zirveye Ulaştı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı şubat ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 177 bin ton yaş meyve ve sebze girişi yapıldı. İstanbul'da en çok tüketilen meyve portakal olurken sebze kategorisinde ise domates zirvede yer aldı.

İBB Hal Müdürlüğü Şubat ayı verileri açıklandı. Şubat ayında, İstanbulluların yaş meyve ihtiyacını karşılamak üzere Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 65 bin 62 ton meyve getirildi. Bu miktarın 47 bin 778 tonu Bayrampaşa Hali'ne, 17 bin 284 tonu ise Ataşehir Hali'ne ulaştı. Aynı dönemde, şehre getirilen yaş sebze miktarı ise toplam 111 bin 985 ton olarak gerçekleşti. Bayrampaşa Hali'ne 84 bin 866 ton, Ataşehir Hali'ne ise 27 bin 119 ton sebze girişi oldu.

"En çok tercih edilen portakal ve domates"

Şubat ayında İstanbulluların en çok tercih ettiği meyveler arasında portakal 18 bin 179 ton ile ilk sırada yer alırken, onu 10 bin 157 ton ile elma, 8 bin 312 ton ile muz, 8 bin 177 ton ile mandalina ve 7 bin 249 ton ile limon takip etti. Sebze kategorisinde ise domates 21 bin 779 ton ile listenin başında bulunurken, ardından 13 bin 892 ton ile patates, 8 bin 313 ton ile lahana, 7 bin 848 ton ile havuç ve 7 bin 741 ton ile salatalık geldi.