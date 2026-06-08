İstanbul'da Suç Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Çetesi Operasyonu

İstanbul\'da Suç Çetesi Operasyonu
08.06.2026 16:10
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İstanbul'da 18 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, -İSTANBUL'da geçtiğimiz Mayıs ayında 'kurşunlama, tehdit, istismar, kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs' karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve çelik yelek ele geçirilirken şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 8-31 Mayıs tarihleri arasında Sultanbeyli, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Bahçelievler, Sancaktepe ve Beylikdüzü ilçelerinde meydana gelen 9 ev kurşunlama, 1 iş yeri kurşunlama, 2 tehdit, 1 istismar, 1 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 kasten yaralama olayına karışan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 59 mermi, suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin bazı olayları gerçekleştirirken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine de ulaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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